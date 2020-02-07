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Kırıkkale'de hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

Kırıkkale kent merkezindeki iş yerleri ve çeşitli ikametlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

07.02.2020 16:57 | Son Güncelleme: 07.02.2020 16:57Kırıkkale'de hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı
kent merkezindeki iş yerleri ve çeşitli ikametlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, teknik ve fiziki takipler sonucu Sanayi Mahallesi Zümrütkale Bulvarı'nda bulunan inşaattan seramik malzeme çaldığı iddia edilen H.C. ve S.C.'yi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kent genelinde çalışmalarını sürdüren ekipler, Karşıyaka Mahallesi'nde bir evden 10 çeyrek altın, 500 lira ve bilgisayar çaldığı iddiasıyla tespit edilen C.Ş. ve M.T. isimli şüphelileri gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, ekipler, Sanayi Mahallesi'nde de küçükbaş hayvan hırsızlığı yapan şüpheli kısa bir süre içerisinde S.E.'yi tespit edip gözaltına aldı. Adliye'ye sevk edilen şüpheli şahıs tutuklandı. - KIRIKKALE

Emniyet Müdürlüğü, Kırıkkale, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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