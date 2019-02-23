Kırıkkale'de Hırsızlık Operasyonu

Kırıkkale
'de hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri, son günlerde kentte evlerden hırsızlık olayı ve 3 motosikletin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Yapılan fiziki ve teknik takiplerle tespit edilen şüpheliler E.Ö, H.M. ve A.M, kent merkezinde çaldıkları eşyalar ve motosikletlerle yakalandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Öte yandan çalıntı çok sayıda elektronik eşya ve 3 motosikletin sahiplerine teslim edildiği belirtildi.
Emniyet Müdürlüğü, Kırıkkale, Güncel
Kaynak: AA