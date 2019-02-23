23 Şubat 2019, 10:30
»»

Kırıkkale'de Hırsızlık Operasyonu

Kırıkkale

Kırıkkale'de hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Kırıkkale'de hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son günlerde kentte evlerden hırsızlık olayı ve 3 motosikletin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Yapılan fiziki ve teknik takiplerle tespit edilen şüpheliler E.Ö, H.M. ve A.M, kent merkezinde çaldıkları eşyalar ve motosikletlerle yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Öte yandan çalıntı çok sayıda elektronik eşya ve 3 motosikletin sahiplerine teslim edildiği belirtildi. Emniyet Müdürlüğü, Kırıkkale, Güncel
Kaynak: AA