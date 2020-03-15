Kırıkkale'de hurda deposunda çıkan yangında maddi hasar oluştu
Kırıkkale'de bir hurda deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
15.03.2020 21:58 | Son Güncelleme: 15.03.2020 22:04
Kırıkkale 'de bir hurda deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yenimahalle 420. Sokak'ta Nihat Koparan'a ait hurda malzemelerin bulunduğu tek katlı bir depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede deponun çatısına ve dışarıdaki ağaçlara sıçradı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri geldi.
İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı.
Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında, hurda malzemeler tamamen yandı, depoda hasar oluştu.
Yenimahalle 420. Sokak'ta Nihat Koparan'a ait hurda malzemelerin bulunduğu tek katlı bir depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede deponun çatısına ve dışarıdaki ağaçlara sıçradı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri geldi.
İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı.
Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında, hurda malzemeler tamamen yandı, depoda hasar oluştu.
Kaynak: AA
Etiketler : Yenimahalle, Kırıkkale, İtfaiye, Güncel
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