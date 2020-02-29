Kırıkkale'de İdlib şehitleri için konvoy

KIRIKKALE'de, Suriye 'nin İdlib kentinde rejimin saldırısında şehit olan 34 askeri anmak için bir araya gelenler, araçlarla konvoy oluşturdu. Daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, şehitlere dua edip, İstiklal Marşı okudu.

İdlib'de rejimin düzenlediği hava saldırısında şehit olan 34 askeri anmak ve Mehmetçik'e destek olmak için kentin birçok ilçesinde toplanan vatandaşlar, sosyal medya üzerinden iletişim kurarak Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. Yaklaşık 100 araçla konvoy oluşturan vatandaşlar, Türk bayraklarıyla donattıkları otomobilleriyle şehir merkezinde tur attı. Ardından tekrar Cumhuriyet Meydanı'na gelen Kırıkkaleliler, dev Türk bayrağı açarak İstiklal Marşı'nı okudu. 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları atan vatandaşlar, daha sonra alandan ayrıldı.