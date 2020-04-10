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Kırıkkale'de iki kardeşten mahalleliye evin garajından "moral konseri"

Kırıkkale'de biri müzisyen iki kardeş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde kalan mahalle sakinlerine moral için evlerinin garajında konser veriyor.

10.04.2020 10:34 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:34
Kırıkkale'de iki kardeşten mahalleliye evin garajından
Kırıkkale 'de biri müzisyen iki kardeş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde kalan mahalle sakinlerine moral için evlerinin garajında konser veriyor.
Daha önce vekil imamlık yapan ve atama bekleyen Eyüp (29) ile müzisyen kardeşi İsa Karalök (27), Bahçelievler Mahallesi sakinlerine moral vermek ve stres atmalarını sağlamak amacıyla evlerinin garajına ses sistemi kurdu.
Kardeşlerin, org ve bağlama çalıp seslendirdiği türkülere komşuları da balkon ve pencerelerinden zaman zaman eşlik ediyor. Bazıları ise garajın önünde sosyal mesafe kuralına uyarak oynuyor.
Eyüp Karalök, gazetecilere, mahalle sakinlerine bu zor süreçte moral vermek amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.
Karalök, "Vatandaşlarımızın istek parçaları oluyor. Genelde de oyun havası isteği geliyor. İstek için telefonla arıyorlar veya yoldan geçen biriyle iletiyorlar. Onlar içeride biz burada eğleniyoruz. Elimizden geldiği kadar vatandaşlarımıza moral vermeye çalışıyoruz. Allah'ın izniyle içerisinde bulunduğumuz süreci kısa zamanda moralli bir şekilde atlatacağız." diye konuştu.

İsa Karalök de mahallelerinde özellikle yaşlı vatandaşların çok olduğunu, kendi cihazlarıyla eğlence düzenlemek istediklerini söyledi.
Evlerinde bulunan vatandaşları biraz eğlendirmek istediklerini dile getiren Karalök, şunları kaydetti:
"İnsanlar evinden çıkamadığı için kendi çapımızda böyle bir etkinlik düzenledik. Sağ olsun mahalle sakinleri de balkonlara çıkarak bize eşlik etti. Bunu yaparken de sosyal mesafemizi koruduk. Biz 2 günde bir iki saat çalarız ve mahalle sakinlerini eğlendiririz. Çok fazla da çalmıyoruz. Rahatsız olanlar veya hasta olanlar vardır. Böyle bir şikayet geldiği zaman hemen kapatıyoruz."

Kaynak: AA

Etiketler: Kırıkkale, Eyüp, Güncel
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