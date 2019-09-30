Haberler » Güncel » Haber

Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı

Kırıkkale'de iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kadın öldü, 10 kişi yaralandı.

30.09.2019 16:40Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı
Kırıkkale'de iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kadın öldü, 10 kişi yaralandı.
Kaza, öğlen saatlerinde Kırıkkale-Kulu kara yolu üzerindeki Tadım Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali İhsan Abaş idaresindeki 01 TY 577 plakalı otomobil ile Emir Balın'ın kullandığı 27 KB 101 plakalı otomobil çarpıştı. Otomobillerin hurdaya döndüğü kazada sürücüler ile birlikte yolculardan A.A (4), B.A, D.C, H.C, Ö.A, Ü.G, A.M.E. ve B.B. yaralandı. Sağlık görevlilerince yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazanın etkisiyle ağır yaralanan Perihan Abaş (58) kaldırıldığı Karakeçili Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(İHA)

Kırıkkale, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:40 Metrobüste yangın; seferler aksıyor (2) havadan görüntü
21:40 Muğla'da lüks yata fuhuş operasyonu
21:40 Kozan'da trafik kazası: 8 yaralı
21:39 Yamaç paraşütü kazasında ölen iş insanı gürbüz candemir, son yolculuğuna uğurlandı
21:39 Tuğçe'yi şaka yaparken vurduğunu iddia etti
21:37 Galatasaray-PSG maçına doğru - Fatih Terim (1)
21:37 Safra kesesinden 1050 taş çıktı