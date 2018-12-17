Kırıkkale'de İzdes Hayata Geçti

Kırıkkale
'de İzleme Değerlendirme Sistemi (İZDES) hayata geçirildi.
İçişleri Bakanlığınca, vatandaş memnuniyetini ön planda tutan, kamu hizmetlerinin kaliteli, hızlı, verimli ve ekonomik bir şekilde sunulması, bürokratik işlem ve süreçlerin azaltılarak, vatandaş memnuniyetini esas alan İzleme Değerlendirme Sistemi (İZDES) Kırıkkale'de hayata geçirildi.
Kırıkkale Vali Yardımcısı başkanlığında; İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü
, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü
ve SYDV Başkanlığı personelinden oluşan bir İZDES ekibi oluşturuldu.
İZDES ekibinin ziyaret ve incelemeleri sonucu buradan elde edilen sonuçlara göre; vatandaşlara daha iyi hizmetler götürmek için yerel düzeyde hizmet politikaları belirleneceği bildirildi.
Vatandaşla devlet arasındaki bağı güçlendirmek, vatandaşlarımızın kurumlarda karşılaştığı sorunları en aza indirerek ve ilçe teşkilatları arasındaki iletişimin geliştirilerek sorunların hızlı bir şekilde değerlendirilip çözüme kavuşturulması hedefleniyor.
İZDES ekibi, ilk çalışma ziyaretine Keskin
ilçesi ile başlamış olup program diğer ilçelerimizde de devam edeceği bildirildi. - KIRIKKALE
Milli Eğitim Müdürlüğü,Kırıkkale
Kaynak: İHA