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Kırıkkale'de kaçak avcılara 9 bin 700 lira ceza

Kırıkkale'de Doğa Koruma Milli Parklar İl Müdürlüğü ile Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda kınalı keklik avlayan 2 şahsa toplamda 9 bin 756 lira cezai işlem uygulandı.

15.04.2020 13:26 | Son Güncelleme: 15.04.2020 13:26
Kırıkkale'de kaçak avcılara 9 bin 700 lira ceza
Kırıkkale 'de Doğa Koruma Milli Parklar İl Müdürlüğü ile Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda kınalı keklik avlayan 2 şahsa toplamda 9 bin 756 lira cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Balışeyh ilçesi Mehmetbey Obası köyü civarında kafes ile keklik avı yapan avcıların olduğu ihbarını alan ekipler, kısa sürede olay yerine gitti. Kaçak avcılık yaptığı belirlenen 2 şahsı tespit eden ekipler, kınalı keklik ve kafeslere mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el koydu. Şahıslara ise ayrı ayrı olmak üzere 3 bin 773 er lira idari para cezası ve toplamda 3 kınalı keklik için 2 bin 210 lira tazminat cezası uygulandı.

Konu ile ilgili Doğa Koruma Milli Parklar İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada; "İlimiz Balışeyh İlçesi Mehmetbey Obası köyü civarında kafes ile keklik avı yapıldığına dair yapılan ihbar üzerine, Jandarma ekipleri ve şube müdürlüğümüz ekiplerinin takibi sonucunda 2 şahıs, 3 adet kınalı keklik ve kafesleri ile birlikte yakalanmıştır. Kınalı keklik ve kafeslere mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konulmuştur. Şahıslara ayrı ayrı olmak üzere 3 bin 773 er lira idari para cezası ve toplamda 3 kınalı keklik için 2 bin 210 lira tazminat cezası uygulanmıştır. Av koruma ve kontrol çalışmalarına aralıksız olarak devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Etiketler: Kırıkkale, Jandarma, Kınalı, 3. Sayfa
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