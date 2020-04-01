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Kırıkkale'de, kaçak çalıştırılan kahvehaneye baskın 16 gözaltı

Kırıkkale'de, kaçak çalıştırılan kahvehaneye baskın: 16 gözaltıKIRIKKALE'de, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken lokalde oyun oynayan 16 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

01.04.2020 22:45 | Son Güncelleme: 01.04.2020 22:46
Kırıkkale 'de, kaçak çalıştırılan kahvehaneye baskın: 16 gözaltı
KIRIKKALE'de, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken lokalde oyun oynayan 16 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ovacık Mahallesi İzmir Caddesi'nde bulunan At Severler Lokali'nin kahvehane olarak kullanıldığını tespit etti. Öğlen saatlerinde lokale operasyon düzenleyen ekipler, kaçak kahvehanenin işletmecisinin de aralarında bulunduğu 16 kişiyi, okey oynarken yakaladı. Gözaltına alınan 16 kişi, ifadeleri alınmak üzere Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polis , kaçak kahvehanede yapılan aramada ise çok sayıda okey taşı, ıstaka ve iskambil kağıdı ele geçirdi. Kahvehaneye çevrilen At Severler Lokali kapatılırken, 16 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Kırıkkale’de, kaçak çalıştırılan kahvehaneye baskın 16 gözaltı

Kaynak: DHA

Etiketler: Kırıkkale, Polis, Güncel

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Kırıkkale'de, kaçak çalıştırılan kahvehaneye baskın 16 gözaltı
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