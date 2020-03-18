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Kırıkkale'de kaçak içki satan şüpheli gözaltına alındı

Kırıkkale'de kaçak içki ve cinsel uyarıcı ürün satan şüpheli gözaltına alındı.

18.03.2020 15:38 | Son Güncelleme: 18.03.2020 15:38
Kırıkkale'de kaçak içki satan şüpheli gözaltına alındı
Kırıkkale'de kaçak içki ve cinsel uyarıcı ürün satan şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte kaçak içki satışı ve emtia kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik gerçekleştirdiği operasyonda M.G'yi gözaltına aldı.
Şüphelinin iş yerinde ve aracında yapılan aramada, 17 kilogram etil alkol ve çeşitli markalarda cinsel uyarıcı 127 ürün ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliye adli işlem yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler : Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Kırıkkale, Güncel

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