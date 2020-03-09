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Kırıkkale'de kadın görevlilerden trafik uygulaması

Kırıkkale'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü kadın personellerince trafik uygulaması yapıldı.

09.03.2020 13:44 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:16
Kırıkkale'de kadın görevlilerden trafik uygulaması
Kırıkkale 'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü kadın personellerince trafik uygulaması yapıldı.
Ekipler tarafından Kırıkkale-Samsun kara yolunda kadının toplumdaki yeri ve önemine vurgu yapmak ve farkındalık amacıyla trafik uygulaması yapıldı.
Uygulama esnasında sürücü ve yolculara trafik kuralları hatırlatılarak, "kadına şiddet" konusunda bilgilendirme yapıldı, karanfil ve broşür dağıtıldı.

Kaynak: AA

Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Kırıkkale, Güncel
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