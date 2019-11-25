Haberler » Güncel » Kırıkkale'de kadın öğretmen evinde ölü bulundu - Haber

Kırıkkale'de kadın öğretmen evinde ölü bulundu

Kırıkkale'de dünden beri kendisinden haber alınamayan kadın öğretmen evinde ölü bulundu.

25.11.2019 21:16 | Son Güncelleme: 25.11.2019 22:10Kırıkkale'de kadın öğretmen evinde ölü bulundu
'de dünden beri kendisinden alınamayan kadın öğretmen evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Ali Eren İlkokulunda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Ebru Kalaklıoğlu (45), bugün okula gitmedi. Kendisine ulaşamayan öğretmen arkadaşları durumu polis ekiplerine bildirdi.
Polis ve itfaiye ekipleri, Kalaklıoğlu'nun Yaylacık Mahallesi Şehit Mürsel Ulunç Sokak'taki evine gitti.
Kalaklıoğlu'nun 2. kattaki evinin kapısının kilitli olması üzerine mutfak kapısından içeriye giren ekipler, öğretmenin yatağında hareketsiz yattığını fark etti.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kalaklıoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.
Tek başına yaşayan öğretmenin cenazesi, incelemenin ardından Kırıkkale Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kırıkkale, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:14 Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerine rejim engeli (3)
22:14 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'a geldi - Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Al Sani ile görüştü
22:12 Çavuşoğlu filistinlileri selamlıyorum, yüz milyonlarca müslüman sizinle beraber
22:10 Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerine rejim engeli (2)
22:06 İzmir'de suya yüzde 15 zam geliyor
21:48 Genç kız tuvalet ihtiyacı için girdiği inşaatta cinsel istismara uğrayıp gasbedilğini iddia etti
21:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteği üzerine Trump, Halkbank'a yönelik olası yaptırımların etkisinin incelenmesi için talimat verdi
21:29 Bursa Valiliği'nden kış lastiği uyarısı: 625 lira cezası var
20:53 Rusya'dan S-400 analizi: Türkiye özerklik verecek
20:52 Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan terör örgütüne son yılların en büyük darbesi
19:15 İran'dan benzin zammı protestolarıyla ilgili 4 ülkeye tehdit: Sizi yok ederiz
15:14 Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
14:47 "Oturuşunu düzelt" deyip fırça atan Vali, akıllara efsane Vali Recep Yazıcıoğlu'nu getirdi
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
25.11.2019 22:14:58