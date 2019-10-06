Kırıkkale'de kamyonet şarampole devrildi: 2 yaralı

Kırıkkale
'de Orman İşletme Müdürlüğüne ait kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.
Ömer Faruk Özgür yönetimindeki Orman İşletme Müdürlüğe ait 06 DG 7556 plakalı kamyonet, Keskin Delice
yolu Kavurgalı köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Cebrail Zengin yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Yüksek ihtisas Hastanesine kaldırıldı.