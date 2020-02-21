Haberler » Güncel » Kırıkkale'de kar nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan çiftçi kurtarıldı - Haber

Kırıkkale'de kar nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan çiftçi kurtarıldı

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde, traktörüyle hayvanlarına yem götürürken kardan dolayı kapanan yolda mahsur kalan sürücü, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

21.02.2020 11:53 | Son Güncelleme: 21.02.2020 11:53Kırıkkale'de kar nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan çiftçi kurtarıldı
'nin ilçesinde, traktörüyle hayvanlarına yem götürürken kardan dolayı kapanan yolda mahsur kalan sürücü, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, bir çiftçi traktörüyle hayvanlarına yem götürdüğü sırada ilçeye bağlı Uzunlar köyü yolunda kar nedeniyle kapanan yolda hareket edemedi ve yolda kaldı.
Sürücünün ihbarı üzerine bölgeye gelen Kırıkkale İl Özel İdaresi ekipleri, yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından çiftçi ve traktörünü kurtardı.
Çiftçi, iş makineleriyle yolun açılmasının ardından hayvanların yemini götürdü.

Kırıkkale, Balışeyh, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:06  Her Şey Mümkün filmi konusu nedir? Her Şey Mümkün oyuncuları ve Her Şey Mümkün özeti!
11:49  2020 Kandil günleri! Regaip Kandili ne zaman? Regaip gecesi hangi gün?
11:35  Cemre ne zaman düşecek? 2020 cemre tarihleri? Cemre suya ve toprağa ne zaman düşecek?
11:04  Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman? Beşiktaş - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
10:43  Erman Altıkardeş kimdir? Survivor'a dahil olan Erman Altıkardeş kaç yaşında, nereli?
21.02.2020 13:59:22