Kırıkkale'de Kar Yağışı

12 Aralık 2018 Çarşamba 11:41



12 Aralık 2018 Çarşamba 11:41

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açıldı.Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde bulunan bin 744 rakımlı Dinek Dağı eteklerindeki Beyobası ile Uzunlar köyünde dün gece başlayan etkili kar yağışı ve tipi nedeniyle 2 köy yolu ulaşıma kapandı. Sabahın ilk saatlerinden itibaren çalışmalara başlayan İlçe Özel İdare Müdürlüğü karla mücadele ekipleri tarafından iş makineleri ile köy yolları yeniden ulaşıma açıldı. - KIRIKKALE