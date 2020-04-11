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Kırıkkale'de karantinada kalanlara doğum günü sürprizi ve moral etkinliği

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Fransa ve Katar'dan getirilerek Kırıkkale'de karantinaya altına alınan 2 kişi için doğum günü, diğer vatandaşlar için de moral etkinliği düzenlendi.

11.04.2020 02:26 | Son Güncelleme: 11.04.2020 03:00
Kırıkkale'de karantinada kalanlara doğum günü sürprizi ve moral etkinliği
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Fransa ve Katar 'dan getirilerek Kırıkkale 'de karantinaya altına alınan 2 kişi için doğum günü, diğer vatandaşlar için de moral etkinliği düzenlendi.
Fransa ve Katar'dan getirilen biri bebek 309 kişi Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait Hatice Hanım Kız Öğrenci Yurdu ve Hamidiye Erkek Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alındı. Katar'dan gelen ve Hatice Hanım Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan Aylin Şençift (25) ile Kadir Yüncer (29) için yurt görevlileri doğum günü pastası hazırlattı.
Tulumlu ve maskeli görevliler, pasta üzerindeki mumları yakarak Şençift ve Yüncer'in kapısını çaldı. Görevliler bu kişilerin doğum günlerini kutladı ve hediye verdi.
Şençift, çok şaşırdığını ve pastayı ailesinin gönderdiğini zannettiğini belirterek görevlilere teşekkür etti.
Yüncer de görevlilere sürprizlerinden dolayı teşekkür etti.
Öte yandan yurtta kalan vatandaşlara Gençlik ve Spor Bakanlığınca gönderilen kitaplar ile yurt idaresi tarafından Türk bayrağı hediye edildi. Kitapların arasına sorumlu başhekim tarafından kaleme alınan Kırıkkale ve süreci anlatan bir de mektup konuldu.
Ayrıca yurt görevlileri ve sağlık çalışanlarınca yurt bahçesinde vatandaşlar için moral etkinliği düzenlendi.
"Ankara'nın bağları", "Memleketim" ve "Ölürüm Türkiyem" adlı şarkıların çalındığı moral etkinliğine katılanlar da ellerinde Türk bayraklarıyla şarkılara eşlik etti.
Görevliler daha sonra "Ölürüm Türkiyem" şarkısı eşliğinde açtıkları büyük Türk bayrağı ile yurdun bahçesinde yürüdü. Bu sırada yurttaki vatandaşlar, "Türkiye büyüktür, büyük kalacak" sloganı attı.

Kaynak: AA

Etiketler: Kırıkkale, Fransa, Katar, Güncel
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