Kırıkkale'de karantinada kalanlara ramazan etkinliği

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kuveyt'ten getirilerek Kırıkkale'de karantinaya altına alınan vatandaşlar için ramazan etkinliği düzenlendi.

15.05.2020 00:25 | Son Güncelleme: 15.05.2020 00:27
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kuveyt'ten getirilerek Kırıkkale'de karantinaya altına alınan vatandaşlar için ramazan etkinliği düzenlendi.
Kuveyt'ten getirilen 70 kişi, 6 Mayıs'ta Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Hatice Hanım Kız Öğrenci Yurdunda karantinaya alındı.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Yahşihan İlçe Müftülüğünce iftarın ardından yurt bahçesinde "sosyal mesafe" kuralı da dikkate alınarak etkinlik gerçekleştirildi.
Din görevlileri tarafından ilahilerin okunduğu etkinlikte, Yahşihan İlçe Müftüsü Muharrem Evirgen de bir süre dini sohbet vererek, salgının bir an önce bitmesi için dua etti.
Karantinadaki vatandaşlar ise odalarının pencerelerine çıkarak yapılan duaya hep birlikte "amin" dedi ve görevlilere teşekkür etti. Kırıkkale’de karantinada kalanlara ramazan etkinliği

Kaynak: AA

Etiketler: Kırıkkale, Yahşihan, Kuveyt, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Yapılan deney, koronavirüsün yemek masasında ne kadar hızlı yayıldığını gözler önüne serdi Haber
Yapılan deney, koronavirüsün yemek masasında ne kadar hızlı yayıldığını gözler önüne serdi
Ukrayna’da taşıyıcı annelerin doğurduğu 46 bebek, ailelerine ulaştırılamayınca otele yerleştirildi Haber
Ukrayna'da taşıyıcı annelerin doğurduğu 46 bebek, ailelerine ulaştırılamayınca otele yerleştirildi
Fatih Ürek, ablasının ölümünde yanında olmayan eski dostu Demet Akalın’ı sildi: Benim için bitti Haber
Fatih Ürek, ablasının ölümünde yanında olmayan eski dostu Demet Akalın'ı sildi: Benim için bitti
Kabil’de polis üniformalı saldırganlar doğum kliniğini hedef aldı: İki anne doğum yaparken vuruldu Haber
Kabil'de polis üniformalı saldırganlar doğum kliniğini hedef aldı: İki anne doğum yaparken vuruldu
Kartal Devlet Hastanesi Başhekimi Recep Demirhan’dan umut veren sözler: Koronavirüs güç kaybederek mutasyona uğruyor Haber
Kartal Devlet Hastanesi Başhekimi Recep Demirhan'dan umut veren sözler: Koronavirüs güç kaybederek mutasyona uğruyor
ABD Senatosu, Uygur Türkleri için sunulan yasa tasarısını onayladı Haber
ABD Senatosu, Uygur Türkleri için sunulan yasa tasarısını onayladı
Virüs Çin’i ikinci plana attı! Dünyanın en büyük perakende şirketi Walmart, ibreyi Türkiye’ye çevirdi Haber
Virüs Çin'i ikinci plana attı! Dünyanın en büyük perakende şirketi Walmart, ibreyi Türkiye'ye çevirdi
Merve Boluğur, kendisini tiye alan Şahan Gökbakar’a 10 yıl önce Berrak Tüzünataç’la öpüşme görüntülerinden gönderme yaptı Haber
Merve Boluğur, kendisini tiye alan Şahan Gökbakar'a 10 yıl önce Berrak Tüzünataç'la öpüşme görüntülerinden gönderme yaptı
Haberler››Güncel››Kırıkkale'de karantinada kalanlara ramazan etkinliği - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

00:54: Bakan Soylu'dan SATEM'e ziyaret - Haber 00:54: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu Açıklaması - Haber 00:52: Adana'da eğitimciler kan bağışında bulundu - Haber 00:52: Bakan Koca'dan 'Eczacılar Günü' paylaşımı - Haber 00:48: Mozambik'te iki günde 50 terörist etkisiz hale getirildi - Haber 00:16: ABD Senatosu, Uygur Türkleri için sunulan yasa tasarısını onayladı - Haber 00:01: Kartal Devlet Hastanesi Başhekimi Recep Demirhan'dan umut veren sözler: Koronavirüs güç kaybederek mutasyona uğruyor - Haber 21:15: Virüs Çin'i ikinci plana attı! Dünyanın en büyük perakende şirketi Walmart, ibreyi Türkiye'ye çevirdi - Ekonomi 10:26: Canlı yayında "Atatürk" gerginliği: Sevmek için izin mi alacağım, terbiyesiz - Haber