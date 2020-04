Kırıkkale'de karantinadaki tır şoföründen "teşekkür" videosu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilerek Kırıkkale 'deki Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtta gözlem altında tutulan tır şoförü 37 yaşındaki Taner Öztan, çektiği videoda, Türkiye ve görevlilerin ilgisinden övgü dolu sözlerle bahsetti.Devletin imkanlarıyla 4 Nisan'da Fransa'dan Kırıkkale'ye getirilen, aralarında tır şoförlerinin de bulunduğu 143 kişi, Kırıkkale'de Hatice Hanım Kız Öğrenci Yurdun'da gözlem altında tutuluyor.Kaldığı odada çektiği videoyu gazetecilerle paylaşan Taner Öztan, "Fransa'da bir iki hafta beklemek zorunda kaldık. Gerçekten çok zor günler geçirdik. Ekmek sorunu, su sorunu, tuvalet sorunu, market sorunu her şey sorundu. Devletimizden yardım istedik. CİMER'e yazdık, Başkonsolosluğumuza haber verdik. Sağ olsun, telefonla arayarak bilgi verdiler. Başkonsolosumuz yanımıza geldi ve sıkıntılarımızı dinledi. Sonrasında birkaç gün içerisinde uçak ayarlandı ve bize haber verildi." diye konuştu.Öztan, daha sonra iki otobüsle Marsilya'daki havalimanına geldiklerini ve havalimanında o sırada kimsenin olmadığını belirtti.Marsilya'da kapalı bir alanda tedbir alınmadan 140 kişi beklediklerini dile getiren Öztan, şunları söyledi:"Ta ki Marsilya'dan Esenboğa Havalimanı'na gelene kadar aradaki farkı o zaman anlayabildik. Uçaktan daha inmeden Türkiye'nin sağlık personeli uçaklara geldi. Tek tek ateş ölçümü yapıldı, termal kameralarla bakıldı, sonrasında maske dağıtıldı. Pasaport kontrollerimizden sonra uçağın yanına gelen 7 otobüse bindirildik. Yani uçağa binmeye 2 otobüsle gitmiştik, Türkiye'de 7 otobüse bindik. Polis eşliğinde, trafik ekiplerinin yol açmasıyla yurda kadar geldik."Öztan, yurda geldiklerinde tekrar ateş ölçümü yapıldığını, bilgilerinin alındığını ve içeride küçük gruplar halinde kendilerine seminer verildiğini aktardı.Odaları önceden hazırlanmış gördüğünü ifade eden Öztan, şunları kaydetti:"Gerçekten şaşırdık. Bütün her şey eksiksiz bir şekilde. Yani şöyle anlatabilirim, iğneden ipliğe, tırnak makasından diş fırçasına, havlusundan seccadesine kadar her şey eksiksiz bir şekilde hazırlanmış ve odalara bırakılmış. Odalar tertemiz, hijyen birinci sınıf ve günde 3 öğün yemeğimiz kapıya kadar geliyor. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Gerçekten vatanımla, ülkemle ve devletimle gurur duydum. Sağ olun, var olun. Allah devletimize zeval vermesin."

Kaynak: AA