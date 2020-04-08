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Kırıkkale'de karantinaya alınan Büyükavşar köyüne giriş ve çıkış yok

Kırıkkale'de karantinaya alınan Büyükavşar köyüne giriş ve çıkış yokKIRIKKALE'nin Delice ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Büyükavşar köyüne giriş ve çıkışlar, jandarma ekiplerince kapatıldı.

08.04.2020 13:36 | Son Güncelleme: 08.04.2020 13:38
Kırıkkale 'de karantinaya alınan Büyükavşar köyüne giriş ve çıkış yok
KIRIKKALE'nin Delice ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Büyükavşar köyüne giriş ve çıkışlar, jandarma ekiplerince kapatıldı.
Kırıkkale Valiliği'nden yapılan açıklamayla Büyükafşar köyünün, koronavirüs salgını nedeniyle mücadele kapsamında, tedbir amaçlı ikinci değerlendirmeye kadar karantinaya alındığı duyuruldu. Kararın ardından jandarma ekipleri, saat 24.00'ten sonra köy girişinde önlem aldı. Bu kapsamda, köyün giriş ve çıkışları kapatıldı. Yaklaşık 700 kişinin yaşadığı köy, sessizliğe bürünürken, bölge halkının evlerinden çıkmadığı öğrenildi. Kırıkkale’de karantinaya alınan Büyükavşar köyüne giriş ve çıkış yok

Kaynak: DHA

Etiketler: Kırıkkale, Jandarma, Delice, Güncel

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Kırıkkale'de karantinaya alınan Büyükavşar köyüne giriş ve çıkış yok
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