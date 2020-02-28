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Kırıkkale'de karbonmonoksit gazından zehirlenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı

Kırıkkale'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 5'i çocuk 7 kişi tedavi altına alındı.

28.02.2020 11:02 | Son Güncelleme: 28.02.2020 11:02Kırıkkale'de karbonmonoksit gazından zehirlenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı
'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 5'i çocuk 7 kişi tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi 692. Sokak'taki evde yaşayan aynı aileden uyruklu Hacı Neva (8), Muhibullah (35), Raif (6), Recebullah (11), Belkız (3), Faysal (5) ve Masomeh Kurbanali (32) rahatsızlandı.
İhbar üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekipleri, 7 kişiyi kentteki hastanelere kaldırdı.
Ailenin kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Afganistan, Kırıkkale, Güncel

Kaynak: AA

28.02.2020 12:23:24