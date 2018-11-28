Kırıkkale'de Karbonmonoksit Zehirlenmesi

28 Kasım 2018 Çarşamba 12:35



28 Kasım 2018 Çarşamba 12:35

Kırıkkale'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen ve aralarında hamile bir kadının da bulunduğu 3 kişi hastaneye kaldırıldı.Olay, Kaletepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nazik Barış (80) ve 4 aylık hamile olduğu öğrenilen G.G (19) ile Ali Önsoy'da (18) mide bulantısı, karın ağrısı ve baş dönmesi şikayetleri oluştu. Çevredekiler tarafından 112 acil servis ekipleri olay yerine çağrıldı. Her 3 kişinin de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi. Zehirlenen kişiler, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Hastanelerde tedavi altına alınan hastalardan Ali Önsoy'un yoğum bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi. - KIRIKKALE