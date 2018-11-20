Kırıkkale
'de kardeşlerin kumanda kavgası cinayetle bitti
Erhan GÖĞEMKIRIKKALE, (DHA
)- KIRIKKALE'de televizyon kumandası yüzünden kavga eden iki kardeşten biri değerini bıçakla öldürdü.
Olay, bugün Kırıkkale Yaylaçık Mahallesi 331 Sokak'ta meydana geldi. B.K. (16) ile ağabeyi İ.B.K (18) televizyon kumandası yüzünden tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu B.K., mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla ağabeyi İ.B.K.?yı yaraladı.
Ağır yaralanan ağabey, kaldırıldığı Kırıkkale İhtisas Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. B.K., olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
kavga,DHA,Kırıkkale