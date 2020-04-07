Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kırıkkale'de kavga eden 4 kişiye "sosyal mesafe" cezası

Kırıkkale'de kavgaya karışan 4 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında alınan sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira ceza verildi.

07.04.2020 15:30 | Son Güncelleme: 07.04.2020 15:30
Kırıkkale'de kavga eden 4 kişiye
Kırıkkale 'de kavgaya karışan 4 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında alınan sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira ceza verildi.
Kırıkkale Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs önlemleri kapsamında alınan kararlara uymayarak, kamu sağlığını hiçe sayanlara cezai işlem uygulandığı bildirildi.
Delice ilçesine bağlı Tekke köyünde salgınının yayılmasını önlemek için alınan tedbirlere ve uyarılara aldırış etmeyerek kavga eden 4 kişiye jandarma ekiplerinin müdahale ettiği belirtilen açıklamada, ekiplerin olaya karışanlara adli işlemin yanı sıra, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında halk sağlığını tehlikeye soktukları ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları için 3 bin 150'şer lira ceza verdiği kaydedildi.
Açıklamada, Kırıkkale'den Çelebi ilçesine yolcu taşımacılığı yapan bir minibüsü durduran jandarma ekiplerinin, yüzde 50 oranında yolcu taşıması gerekirken tüm koltuklara yolcu alarak kurallara uymayan sürücüye de 3 bin 150 lira ceza yazıldığı aktarıldı.
Araç içerisindeki yolcuların uyarıldığı belirtilen açıklamada, fazla yolcuların başka bir araçla ilçeye gitmelerinin sağlandığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Kırıkkale, Jandarma, kavga, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Kırıkkale'de kavga eden 4 kişiye 'sosyal mesafe' cezası - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi Haberler
Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi
Tıbbi maske nasıl kullanılmalı? Sağlık Bakanlığı’ndan videolu anlatım Haberler
Tıbbi maske nasıl kullanılmalı? Sağlık Bakanlığı'ndan videolu anlatım
Mahalleliden sürpriz kutlama! Polisi, asılsız ihbarla çağırdılar Haberler
Mahalleliden sürpriz kutlama! Polisi, asılsız ihbarla çağırdılar
Emekli öğretmen, sokak ortasında komşusunu öldürüp canına kıydı Haberler
Emekli öğretmen, sokak ortasında komşusunu öldürüp canına kıydı
Fırıncı, dükkanının camına astığı yazıyla gönülleri fethetti Haberler
Fırıncı, dükkanının camına astığı yazıyla gönülleri fethetti
Yasağa aldırış etmedi, açıklaması pes dedirtti: Canım istedi çıktım Haberler
Yasağa aldırış etmedi, açıklaması pes dedirtti: Canım istedi çıktım
Roketsan’da korkutan patlama: 3 kişi yaralandı! İlk açıklama geldi Haberler
Roketsan'da korkutan patlama: 3 kişi yaralandı! İlk açıklama geldi
Meclis’te maskeli oturum! Milyonları ilgilendiren kararı görüşmek için toplandılar Haberler
Meclis'te maskeli oturum! Milyonları ilgilendiren kararı görüşmek için toplandılar

Son Dakika Güncel Haberleri

16:28: Mersin Şehir Hastanesi, tüm imkanlarıyla koronavirüse karşı savaşıyor - Haber 16:28: Roketsan'dan patlamayla ilgili açıklama - Haber 16:28: Akçadağ'da korona virüs denetimleri - Haber 16:28: ESENYURT'TA BİNADA PATLAMA-1 - Haber 16:28: Sivas'ta, belediyeden maske dağıtımı - Haber 15:32: Asılsız ihbarda bulunan mahalle halkı, gelen polislere sürpriz yaptı - Haber 15:13: Son Dakika: Roketsan'da patlama: 3 kişi hafif yaralandı - Haber 14:52: Tartıştığı komşusunu öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti - Haberler 14:51: Sokağa çıkma yasağına uymayan genç kızdan şaşırtan açıklama: Canım istedi çıktım - Haber 14:36: Sakarya Üniversitesi'nin koronavirüsle ilgili aşı geliştirme projesi kabul edildi - Haber 14:29: Son Dakika: Sağlık çalışanları, orduevleri ve askeri misafirhanelerde kalabilecek - Haber 11:26: Mahkeme kredi masraflarına faiz işleten bankayı haksız buldu - Ekonomi