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Kırıkkale'de kaybolan çoban dere yatağında ölü bulundu

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde dün evine dönmeyen Afganistan uyruklu çoban dere yatağında ölü bulundu.

02.04.2020 11:48 | Son Güncelleme: 02.04.2020 11:48
Kırıkkale'de kaybolan çoban dere yatağında ölü bulundu
Kırıkkale 'nin Balışeyh ilçesinde dün evine dönmeyen Afganistan uyruklu çoban dere yatağında ölü bulundu.
İlçeye bağlı Işıklar köyünde Aslan Bozkurt'un büyükbaş hayvanlarına çobanlık yapan Afganistan uyruklu Abdulbaki Rahimi, dün akşam hayvan otlatmak için çıktığı meradan mandıraya dönmedi. Çoban ve hayvanlarının bir kısmının gelmediğini fark eden Bozkurt, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Çobanın en son görüldüğü bölgede arama çalışması başlatan jandarma ekiplerine vatandaşlar da destek verdi. Ekipler ve vatandaşlar, bir süre sonra 9 hayvanı buldu ancak çobanın izine rastlanmadı.
Sabah saatlerinde çobanı aramaya çıkan yakınları, Rahimi'yi Değirmenlidere mevkisinde dere yatağındaki su birikintisinde ölü buldu.
Jandarma ve Kırıkkale Belediyesi su altı kurtarma ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan çobanın cenazesi, Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Afganistan, Kırıkkale, Jandarma, Güncel
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