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Kırıkkale'de kayınbiraderini silahla yaralayan zanlı tutuklandı

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde kayınbiraderini silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

06.02.2020 09:58 | Son Güncelleme: 06.02.2020 09:58Kırıkkale'de kayınbiraderini silahla yaralayan zanlı tutuklandı
'nin ilçesinde kayınbiraderini silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Doğanay Mahallesi TOKİ bloklarında kavga ettiği kayınbiraderini silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan T.H'nin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
T.H, önceki gün Doğanay Mahallesi TOKİ bloklarında 4 aydır ayrı yaşadığı eşinin ağabeyi Z.A'yı aralarında çıkan kavgada üzerindeki silahla göğsünden yaralamıştı.
Ağır yaralanan Z.A'nın Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki tedavisi sürüyor.

Kırıkkale, Bahşılı, kavga, Güncel

Kaynak: AA

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