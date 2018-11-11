Kırıkkale'de Kitap Okuma Etkinliği

Kırıkkale Üniversitesi
Düşünsel Hukuk Topluluğu ile Meslek ve Teknik Anadolu Lisesinin işbirliği ile kitap okuma etkinliği düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı Atatürk
anıtı önünde düzenlenen etkinliğe, öğrencilerin yanı sıra bazı vatandaşlarda katıldı. Kentte kitap okumaya farkındalık kazandırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, öğrenciler kitap okumanın sevinci yaşadı.
Düşünsel Hukuk Topluluğu İletişim ve Oryantasyon sorumlusu İbrahim Köroğlu, bir çok projeye imza attıklarını söyleyerek, Bugünün amacı ise ülkemiz ve Kırıkkale'de kitap okuma oranlarının gayet düşük olduğunu bilmekteyiz. Biz bunun için bir şeyler yapmak, elimizi taşın altına koymak istedik. Bunun içinde bugün kitap okumaya farkındalık kazandırmak için Cumhuriyet meydanında toplanıyoruz. Bir saat boyunca herkesin ortasında, herkesin görmesini isteyerek kitap okuyoruz. İnsanların kitap okumaya farkındalık kazanmasını istedik. Aramızda liselerden, üniversitenin farklı bölümünden arkadaşlarımız var. Biz hep birlikte Kırıkkale'yi okumayı seven bir şehir yapmak istiyoruz dedi. Yaklaşık bir saat süren etkinliğin ilerleyen günlerde yeniden yapılacağı belirtildi.
Kırıkkale
11 Kasım 2018 Pazar 12:56