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Kırıkkale'de korona virüs denetimleri üst seviyeye çıkarıldı

Kırıkkale Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri kent merkezindeki pazarcı esnafını hem denetledi hem de korona virüs salgınına karşı tedbir almaları hususunda uyarılarda bulundu.

22.03.2020 15:51 | Son Güncelleme: 22.03.2020 15:51
Kırıkkale'de korona virüs denetimleri üst seviyeye çıkarıldı
Kırıkkale Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri kent merkezindeki pazarcı esnafını hem denetledi hem de korona virüs salgınına karşı tedbir almaları hususunda uyarılarda bulundu.

Ticaret Bakanlığının pazarlarda yaş sebze ve meyve satışı ile ilgili toplum sağlığını ilgilendiren genelgesi kapsamında Kırıkkale'deki pazar alanlarında denetim ve bilgilendirme yapıldı. Ticaret İl Müdürü Seyfettin Çetiner, Sebzeciler Esnaf Odası Başkanı Orhan İba ile Belediye Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimde sebze ve meyvenin tüketici tarafından eliyle seçilmeden esnaf tarafından poşetlenerek satış yapılması, pazar stantları ara geçişlerine uyulması, maske ve eldiven takılması konusunda pazarcı esnafı uyarıldı. Sebzeciler ve Meyveciler Odası tarafından tüm pazarcılara eldiven dağıtılan pazar yerinde vatandaşların "seçmece" yapmaması yönünde zabıta da anons yaptı. Ayrıca kent merkezindeki tüm pazar alanları Kırıkkale Belediyesince dezenfekte edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Etiketler : Kırıkkale, Güncel

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