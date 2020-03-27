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Kırıkkale'de 'korona virüs' mücadelesi: Psikososyal Destek Hattı kuruldu

Kırıkkale'de, korona virüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında kurulan Psikososyal Destek Hattı aracılığıyla yetişkinler ve çocuklar için danışmanlık hizmeti başlatıldı.

27.03.2020 18:19 | Son Güncelleme: 27.03.2020 18:19
Kırıkkale'de 'korona virüs' mücadelesi: Psikososyal Destek Hattı kuruldu

Kırıkkale 'de, korona virüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında kurulan Psikososyal Destek Hattı aracılığıyla yetişkinler ve çocuklar için danışmanlık hizmeti başlatıldı.


Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğünce yapılan yazılı açıklamada, korona virüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında Psikososyal Destek Hattı aracılığıyla vatandaşlara danışmanlık hizmetinin başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Korona virüs ile mücadele ettiğimiz bu günlerde Psikososyal Destek Hattı aracılığıyla vatandaşlarımıza danışmanlık hizmetini başlatan İl Sağlık Müdürlüğümüz, iki psikolog, bir sosyal hizmet uzmanı ve bir çocuk gelişim uzmanı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Vatandaşlarımızın psikolojik ihtiyaçları için, zihinsel ve duygusal bütünlüğü korumak adına gerekli tüm sorularına Psikososyal Destek Hattı ile cevap verilecektir" ifadeleri yer aldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Etiketler: Kırıkkale, Güncel

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