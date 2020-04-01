Kırıkkale'de koronavirüs denetiminde uzun kuyruklar oluştu

KIRIKKALE'de, polis, jandarma ve sağlık ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında kontrol noktalarında denetim yaparak, sürücü ve yolcuları uyardı. Denetimler esnasında uzun araç kuyrukları oluştu.

Kırıkkale Valiliği, Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı denetimleri artırdı. Kent merkezine girişlerin olduğu Bölge Trafik Müdürlüğü önü Balışeyh ilçesi çıkışı noktasında kontroller üst düzeye çıkarıldı. Polis ve jandarma tarafından araçlar durdurulurken, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edilip, sağlık ekipleri tarafından ateşi ölçüyor. Ayrıca, ekipler sürücülere ve yolculara gidecekleri istikameti sorarak acil ihtiyaçlar dışında sokağa çıkmamaları konusunda uyardı. Öte yandan Balışeyh ilçesindeki kontroller sırasında, ateşi yüksek çıkan sürücünün hastaneye, 65 yaş üstü yolcunun da evine gönderildiği öğrenildi. Drone destekli kontrollerde, uzun araç kuyruklarının oluştuğu görüldü.

Kaynak: DHA