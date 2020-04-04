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Kırıkkale'de koronavirüs denetimleri

Kırıkkale Ticaret İl Müdürlüğü ve Defterdarlık ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle fahiş fiyat artışı şikayetlerine ilişkin maske, kolonya, ıslak mendil, sıvı sabun gibi ürünlerin denetimlerine devam ediyor.

04.04.2020 17:24 | Son Güncelleme: 04.04.2020 18:18
Kırıkkale'de koronavirüs denetimleri
Kırıkkale Ticaret İl Müdürlüğü ve Defterdarlık ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle fahiş fiyat artışı şikayetlerine ilişkin maske, kolonya, ıslak mendil, sıvı sabun gibi ürünlerin denetimlerine devam ediyor.
Ticaret İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği kapsamında, haksız ticari uygulamaların önüne geçilebilmesi ve tespiti amacıyla kurulan nöbetçi ekiplerin denetimleri aralıksız sürdürdüğü belirtildi.
Denetimlerde Haksız Fiyat Artışı (HFA) sistemi üzerinden şikayet edilen işletmelere gidildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yerildi:
"Alış ve satış faturaları kontrol edilerek tutanak düzenlenmektedir.
Bakanlığın Reklam Kuruluna elektronik sistem üzerinden günlük tutanaklar gönderilmektedir.
Haksız fiyat artışıyla ilgili değerlendirme ve idari para cezası işlemleri Reklam Kurulunca yapılmaktadır. İdari para cezası kesilen firmalar Bakanlığımızca açıklanmaktadır. Vatandaşlarımız haksız fiyat artışı şikayetlerini ALO 175'i arayarak, HFA mobil telefon uygulaması veya internet üzerinden yapabilirler."
Açıklamada, vatandaşların sağduyulu bir şekilde kişisel hijyen ve mesafe kurallarına, devletin uyarılarına uyarak hareket etmeleri ve esnafların aşırı fiyat artışlarından kaçınmaları, fırsatçılığa mahal vermeden bu sürece katkıda bulunmalarının önemli olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Kırıkkale, Güncel
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