Kırıkkale'de koronavirüs önlemleri
Kırıkkale'de okul, cami, park ve bahçelerde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfekte çalışması yapıldı.
12.03.2020 12:02 | Son Güncelleme: 12.03.2020 12:02
Kırıkkale 'de okul, cami, park ve bahçelerde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfekte çalışması yapıldı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin temizlik ve dezenfekte çalışmalarını halkın yoğun kullandığı alanlarda titizlikle sürdürdüğü belirtildi.
Son olarak öğrencilerin ve öğretmenlerin daha hijyenik koşullarda eğitim dönemlerini gerçekleştirmeleri amacıyla okullarda, vatandaşların yoğun olarak kullandığı camiler, park ve bahçeler ile servis araçlarının ilaçlandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Düzenli aralıklarla gerçekleştirdiğimiz ilaçlama çalışmalarını yaşanan salgın hastalık nedeni ile sıklaştırdık. Bu yıl ikinci kez kapsamlı şekilde ilaçlama çalışmalarını gerçekleştirdik. Bu çalışma ile virüs ve bakterilerin ortamdan uzaklaştırılması ve yok edilmesini kapsıyor. Ekiplerimiz özellikle camilerde halı, ayakkabılık, tuvalet, abdesthanelerde, okullarda sınıflar ve tuvaletlerde dezenfekte çalışması yaptı. Kırıkkale Belediyesinin ilgili ekipleri düzenli ilaçlama çalışmalarını devam ettirmektedir."
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin temizlik ve dezenfekte çalışmalarını halkın yoğun kullandığı alanlarda titizlikle sürdürdüğü belirtildi.
Son olarak öğrencilerin ve öğretmenlerin daha hijyenik koşullarda eğitim dönemlerini gerçekleştirmeleri amacıyla okullarda, vatandaşların yoğun olarak kullandığı camiler, park ve bahçeler ile servis araçlarının ilaçlandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Düzenli aralıklarla gerçekleştirdiğimiz ilaçlama çalışmalarını yaşanan salgın hastalık nedeni ile sıklaştırdık. Bu yıl ikinci kez kapsamlı şekilde ilaçlama çalışmalarını gerçekleştirdik. Bu çalışma ile virüs ve bakterilerin ortamdan uzaklaştırılması ve yok edilmesini kapsıyor. Ekiplerimiz özellikle camilerde halı, ayakkabılık, tuvalet, abdesthanelerde, okullarda sınıflar ve tuvaletlerde dezenfekte çalışması yaptı. Kırıkkale Belediyesinin ilgili ekipleri düzenli ilaçlama çalışmalarını devam ettirmektedir."
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Manşet
Haberler
Güncel
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, istikametini Türkiye sınırlarına doğru çevirdi
Güncel
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Güncel
Ulusal Sağlık Komisyonu'nun başındaki isim koronavirüsün bitişi için tarih verdi
Güncel
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Güncel
Putin'in tekrar başkan olabileceğini öğrenen adam, çekiçle televizyon kırdı
Güncel
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor
Güncel
Son dakika: İran, koronavirüs nedeniyle IMF'den 5 milyar dolar yardım talep etti