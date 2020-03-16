Kırıkkale'de koronavirüs önlemleri
Kırıkkale'de cami, park, bahçe, taksi durakları, toplu taşıma ve servis araçları ile halka açık yerlerde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfekte çalışmaları devam ediyor.
16.03.2020 12:12 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:31
Kırıkkale 'de cami, park, bahçe, taksi durakları, toplu taşıma ve servis araçları ile halka açık yerlerde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfekte çalışmaları devam ediyor.
Kırıkkale Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, koronavirüse karşı vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda dezenfeksiyon seferberliğinin aralıksız sürdüğü belirtildi.
Hafta sonunu olduğu gibi haftanın ilk günüyle solüsyon ve dezenfekte çalışmalarının devam ettiği aktarılan açıklamada, "Belediyemizin hizmet binasına girişte ve personelimizin ortak kullandığı alanlara antibakteriyel dezenfektanlar yerleştirdik. Tüm vatandaşlarımızdan da Sağlık Bakanlığımızın uyarılarını dikkate almalarını, günlük yaşantılarda gerekli özen ve önemi göstermelerini istiyoruz." ifadelerine yer verildi.
Kırıkkale Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, koronavirüse karşı vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda dezenfeksiyon seferberliğinin aralıksız sürdüğü belirtildi.
Hafta sonunu olduğu gibi haftanın ilk günüyle solüsyon ve dezenfekte çalışmalarının devam ettiği aktarılan açıklamada, "Belediyemizin hizmet binasına girişte ve personelimizin ortak kullandığı alanlara antibakteriyel dezenfektanlar yerleştirdik. Tüm vatandaşlarımızdan da Sağlık Bakanlığımızın uyarılarını dikkate almalarını, günlük yaşantılarda gerekli özen ve önemi göstermelerini istiyoruz." ifadelerine yer verildi.
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Kaynak: AA
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