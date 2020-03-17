Kırıkkale'de koronavirüs önlemleri
Bahşılı ve Keskin ilçelerinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfekte çalışması yapıldı.
17.03.2020 15:08 | Son Güncelleme: 17.03.2020 15:14
Bahşılı ve Keskin ilçelerinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfekte çalışması yapıldı.
Bahşılı Belediyesi ekiplerince vatandaşların özel araçları dezenfekte edildi.
Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede dün cami, iş yerleri ve halk otobüslerinde dezenfekte çalışması yapıldığını söyledi.
Bugün de vatandaşların özel araçlarını dezenfekte ettiklerini ifade eden Tekin, belediyeye telefonla isimlerini yazdıran vatandaşların araçlarının ilaçlandığını kaydetti.
Öte yandan Keskin Devlet Hastanesinde de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfekte çalışması yapıldı.
Bahşılı Belediyesi ekiplerince vatandaşların özel araçları dezenfekte edildi.
Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede dün cami, iş yerleri ve halk otobüslerinde dezenfekte çalışması yapıldığını söyledi.
Bugün de vatandaşların özel araçlarını dezenfekte ettiklerini ifade eden Tekin, belediyeye telefonla isimlerini yazdıran vatandaşların araçlarının ilaçlandığını kaydetti.
Öte yandan Keskin Devlet Hastanesinde de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfekte çalışması yapıldı.
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Kaynak: AA
Etiketler : Recep Zafer Tekin, Bahşılı, Keskin, Güncel
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