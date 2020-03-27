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Kırıkkale'de koronavirüs önlemleri

Kırıkkale Belediyesi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında pazar yerlerindeki denetimlerine devam ediyor.

27.03.2020 17:44 | Son Güncelleme: 27.03.2020 18:18
Kırıkkale'de koronavirüs önlemleri
Kırıkkale Belediyesi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında pazar yerlerindeki denetimlerine devam ediyor.
Kırıkkale Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, pazarlarda kişisel hijyenin sağlanması, ambalajsız satılan yaş sebze ve meyvelerin tüketicilerce temas edilmeden satışı ve tezgahlar arasındaki mesafe tedbirlerini daha önce uygulandığı belirtildi.
Pazar yerlerindeki esnafa tezgahlarında yer alması için "Koronavirüs yayılımını engellemek için ürünlere elle temas edilip seçilmesi yasaklanmıştır" etiketinin dağıtıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Genelgede belirtilen diğer hususların da yerine getirilmesi için pazar esnafı ile zabıta ekipleri birlikte hareket etmeye devam ediyor. Kırıkkale Belediyesine bağlı ekipler aynı zamanda kurulacak pazarlar öncesi pazar yerlerini titizlikle dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarını yapıp pazar yerlerinin daha hijyenik ortamda kurulmasını sağlamaya devam ediyor. Pazar dağılımı tamamlandıktan sonra da su ve ilaçlama ile pazar yerlerinde dezenfekte işlemlerini de sürdürüyor."
Yahşihan Belediyesi toplu kullanım alanlarına dezenfektan yerleştirdi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında ilçenin dört bir yanına el dezenfektanları yerleştirildiği belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, şunları kaydetti:
"Dünyamızı saran koronavirüs tehdidi gitgide büyüyor. Yahşihan Belediyesi olarak bu konuda elimizden geldiğince hassas davranıyor ve tedbirleri en üst seviyeye çıkarmaya devam ediyoruz. İlçemiz sınırları içerisinde toplu kullanım alanlarına dezenfektan standı konularak koronavirüse karşı el hijyeni sağlıyoruz."
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Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Kırıkkale, Zabıta, Güncel

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