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Kırıkkale'de koronavirüse karşı dezenfeksiyon devam ediyor

Kırıkkale Belediyesi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfeksiyon işlemlerine devam ediyor.

23.03.2020 12:20 | Son Güncelleme: 23.03.2020 12:26
Kırıkkale'de koronavirüse karşı dezenfeksiyon devam ediyor
Kırıkkale Belediyesi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfeksiyon işlemlerine devam ediyor.
Dezenfekte çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, gazetecilere çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Saygılı, salgına karşı kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra park, bahçe, toplu taşıma araçlarının ilaçlama çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
Belediye ekiplerinin şehri baştan aşağı ilaçlayarak, itfaiye ekiplerinin de yol ve kaldırımların dezenfekte ettiğini aktaran Saygılı, şöyle konuştu:
"Zabıta ekiplerince de sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş üstü yaşlı vatandaşlarımızın ihtiyaçları gideriliyor. Tüm dünyayı saran bir virüsle mücadele ediyoruz. Gönül birliği ederek hep birlikte bu virüsü yeneceğiz. Bugün, eczaneler ve çevreleri dezenfekte ediliyor. İnşallah kısa zaman da bu işten kurtulacağız. Bunu başarmanın bir yolu da hep birlikte gönül olarak el ele vermekten geçiyor. Her gün sayılar açıklanıyor. Kaç kişi virüse maruz kalmış devletimiz tarafından açıklanıyor ve ciddi tedbirler alınıyor. Eczacı arkadaşlarla da görüştük. Sürekli kendilerinden ilaç alışverişinde bulunan yaşlılarımızın evlerine bizzat teslim ettiklerini söylediler. Bu bizi memnun etti."
Saygılı, kent genelinde insanların yoğun olduğu yerlerde yıkama ve ilaçlama çalışmalarının yapıldığını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Etiketler : Mehmet Saygılı, Kırıkkale, Zabıta, Güncel

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