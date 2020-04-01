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Kırıkkale'de "Kovid-19" denetiminde uzun araç kuyruğu oluştu

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çalışmaları kapsamında uygulama noktalarında uzun araç kuyrukları oluştu.

01.04.2020 14:46 | Son Güncelleme: 01.04.2020 14:46
Kırıkkale'de
Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale 'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çalışmaları kapsamında uygulama noktalarında uzun araç kuyrukları oluştu.
İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki kontrol noktasında, salgının yayılmasını engellemek, taşıyıcı durumda olanları ve seyahat izin belgesiz yolculuk yapanları tespit etmek amacıyla denetim yaptı.
Ekipler tarafından sürücü ve yolcuların sağlık durumlarını tespit etmek amacıyla ateş ölçümünün de yapıldığı uygulamada, Kırıkkale-Ankara kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.
Özellikle gıda ve yük taşımacılığı yapan araçlara öncelik tanınan uygulama sırasında, hastaneye gitmek için evinden çıkan 65 yaş üstü vatandaşa jandarma ekipleri yardımcı oldu.
Jandarma personeli, vatandaşı taksiye bindirmek için elinden tutarak yolun karşısına geçirdi. Ancak yaşlı vatandaş kendi isteğiyle evine gidebileceğini ifade ederek ayrıldı.
Ateşi yüksek çıkan sürücü hastaneye yönlendirildi
Balışeyh ilçesi Kırıkkale-Samsun kara yolunda polis, jandarma ve sağlık ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde de metrelerce araç kuyruğu oluştu.
Ekipler tarafından sürücü ve yolcuların sağlık durumlarını tespit etmek amacıyla ateş ölçümünün de yapıldığı uygulamada, sağlık ekipleri vatandaşları zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.
Denetim sırasında ateşi yüksek çıkan bir sürücü ise sağlık ekiplerince hastaneye yönlendirildi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Kırıkkale, Jandarma, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Kırıkkale'de 'Kovid-19' denetiminde uzun araç kuyruğu oluştu - Haberler

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