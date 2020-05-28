Kırıkkale'de kumar baskını 23 kişiye toplam 72 bin 450 lira ceza kesildi

Kırıkkale'de kumar baskını 23 kişiye toplam 72 bin 450 lira ceza kesildiKIRIKKALE'de polis tarafından yapılan baskında kumar oynarken yakalanan 23 kişiye, toplam 72 bin 450 lira idari para cezası uygulandı.

28.05.2020 03:49 | Son Güncelleme: 28.05.2020 03:53
Kırıkkale'de kumar baskını 23 kişiye toplam 72 bin 450 lira ceza kesildi
KIRIKKALE'de polis tarafından yapılan baskında kumar oynarken yakalanan 23 kişiye, toplam 72 bin 450 lira idari para cezası uygulandı.
Kent merkezinde Yenidoğan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde 3 katlı bir apartmanın üçüncü katında kumar oyanandığı ihbarını alan polis ekipleri gece saatlerinde operasyon düzenledi. Binaya polis ekiplerinin geldiğini fark ederek teras ve çatıya saklanan şüpheliler, ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. Operasyonda, mekanda bulunan 23 kişiye Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına aykırı hareket etmekten 3 bin 150'şer liradan toplam 72 bin 450 lira para cezası kesildi. Kırıkkale’de kumar baskını 23 kişiye toplam 72 bin 450 lira ceza kesildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Kırıkkale, Polis, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Trump, polis tarafından boğularak öldürülen George Floyd hakkında ilk kez konuştu Haber
Trump, polis tarafından boğularak öldürülen George Floyd hakkında ilk kez konuştu
Son Dakika: 20 yaş altı ve 65 yaş üstüne uygulanan sokağa çıkma yasağı için yeni bir düzenleme yapılacak Haber
Son Dakika: 20 yaş altı ve 65 yaş üstüne uygulanan sokağa çıkma yasağı için yeni bir düzenleme yapılacak
Birçok ilde görülen göktaşı ile ilgili ilk açıklama geldi: Bu tam anlamıyla bir meteor olayıdır Haber
Birçok ilde görülen göktaşı ile ilgili ilk açıklama geldi: Bu tam anlamıyla bir meteor olayıdır
Acun Ilıcalı, en büyük pişmanlığının ne olduğunu açıkladı Haber
Acun Ilıcalı, en büyük pişmanlığının ne olduğunu açıkladı
Cani baba, 35 yaşındaki kişiye kaçan 13 yaşındaki kızının uykudayken kafasını kesti Haber
Cani baba, 35 yaşındaki kişiye kaçan 13 yaşındaki kızının uykudayken kafasını kesti
Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, ’Altımda bir şey yok’ cevabıyla kahkahaya boğuldu Haber
Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, "Altımda bir şey yok" cevabıyla kahkahaya boğuldu
Türkiye’nin doğusundaki birçok ili heyecanlandıran anlar! Göktaşının düştüğü anlar telefonlarla kaydedildi Haber
Türkiye'nin doğusundaki birçok ili heyecanlandıran anlar! Göktaşının düştüğü anlar telefonlarla kaydedildi
Market çalışanı koronavirüsten hayatını kaybetti, alışveriş yapan herkes diken üstünde! Haber
Market çalışanı koronavirüsten hayatını kaybetti, alışveriş yapan herkes diken üstünde!
Haberler››Güncel››Kırıkkale'de kumar baskını 23 kişiye toplam 72 bin 450 lira ceza kesildi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

03:44: Kırıkkale'de kumar baskını: 23 kişiye toplam 72 bin 450 lira ceza kesildi - Haber 03:37: Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı; 1 ölü, 2 ağır yaralı - Haber 03:33: Denizli'de silahlı kavga: 1 yaralı - Haber 03:29: Denizli'de ağaca çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Haber 03:09: Adana'da havaya ateş açan iki kişi gözaltına alındı - Haber 00:10: Son Dakika: 20 yaş altı ve 65 yaş üstüne uygulanan sokağa çıkma yasağı için yeni bir düzenleme yapılacak - Haber 00:08: Trump, polis tarafından boğularak öldürülen George Floyd hakkında ilk kez konuştu - Haberler 23:57: Birçok ilde görülen göktaşı ile ilgili ilk açıklama geldi: Bu tam anlamıyla bir meteor olayıdır - Haber 20:50: Acun Ilıcalı, en büyük pişmanlığının ne olduğunu açıkladı - Magazin