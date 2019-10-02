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Kırıkkale'de kurtlar sürüye saldırdı, 10 koyun telef oldu

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesindeki bir çiftçiye ait mandıradaki sürüye kurtların saldırması sonucu 10 koyun telef oldu.

02.10.2019 19:15Kırıkkale'de kurtlar sürüye saldırdı, 10 koyun telef oldu
Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesindeki bir çiftçiye ait mandıradaki sürüye kurtların saldırması sonucu 10 koyun telef oldu.

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesine bağlı Kenanbeyobası köyündeki Sefer Özçam'a ait bir mandıradaki sürüye kurtların saldırması sonucu 10 koyun telef oldu. Koyunların telef olduğu alanda inceleme yapan Kırıkkale Koyun Yetiştiricileri Derneği Başkanı Mehmet Kürşat Ulusoy, "Balışeyh ilçesine bağlı Kenanbeyobası köyünden geçen günlerde yine kurt saldırısında 13 koyun telef olmuştu. Sefer Özçam'a ait sürüye yine bu gün kurt saldırısı sonucu 10 hayvan daha telef oldu. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah koyun keçi yetiştiricilerimizi bu ve benzeri afetlerden korusun inşallah" dedi. - KIRIKKALE

Mehmet Kürşat, Kırıkkale, Balışeyh, ulusoy, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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