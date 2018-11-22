Kırıkkale
'de Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında "Peygamberimiz ve Gençlik" konulu konferans programı düzenlendi.
Nur Cami ve Külliyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
İl Müftüsü Şahin Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, Mevlid Kandili
ile Hazreti Muhammed
'in doğum gününü kutladıklarını söyledi.
Hayatının her alanında Peygamberin genc¸ nesillere örnek olduğunu belirten Yıldırım, "Sevgili Peygamberimizin du¨nyasında genc¸ler her zaman o¨zel bir yeri vardır. Peygamberimiz, genc¸lere yo¨nelik samimiyet, gu¨ven, s¸efkat, merhamet ve zarafet temelli bir iletis¸im dili gelis¸tirmis¸ ve onların yetis¸meleriyle o¨zel olarak ilgilenmis¸tir. Gerek Mekke
'de gerek Medine'de onun rahle-i tedrisinden gec¸en genc¸ler, insanlıgˆı aydınlatan birer kandil olmus¸tur. Tüm İslam aleminin kandilini tebrik ediyorum." diye konuştu.
Konuşmaların ardından Diyanet İşleri Başkanlığı
Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürü Bünyamin Kahraman, "Peygamberimiz ve Gençlik" konulu konferans verdi.
Mevlid Kandili,Kırıkkale
22 Kasım 2018 Perşembe 14:55