Haberler » Güncel » Kırıkkale'de Mevlit Kandili dualarla idrak edildi - Haber

Kırıkkale'de Mevlit Kandili dualarla idrak edildi

Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olan Mevlit Kandili, tüm yurtta olduğu gibi Kırıkkale'de de dualarla idrak edildi.

08.11.2019 20:12 | Son Güncelleme: 08.11.2019 20:51 Kırıkkale'de Mevlit Kandili dualarla idrak edildi
Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olan Mevlit Kandili, tüm yurtta olduğu gibi 'de de dualarla idrak edildi.

Kırıkkale'de Mevlit Kandili dolayısıyla başta Nur Camii olmak üzere ibadethaneleri dolduran vatandaşlar, namaz kılıp dua etti. Nur Camii'ndeki Mevlit Kandili programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Okunan Mevlid-i Şerif, cemaat tarafından dikkatle takip edildi. İl Müftüsü Şahin Yıldırım tarafından gecenin anlam ve önemini belirten vaaz verildi.

Namaz kılıp dua eden vatandaşlar, okunan Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif ile kandilin manevi havasını teneffüs etti. - KIRIKKALE

Mevlit Kandili, Hz.Muhammed, Kırıkkale, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:40   Kuzey Makedonya belediye başkanları Türkiye'yi ziyaret etti
23:38   Adana'da motosiklet ile otomobil çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
23:36   Adıyaman merkezli FETÖ operasyonuna: 2 tutuklama (2)- Yeniden
23:36   Mardin'de PKK'ya katılacağı tespit edilen şüpheli yakalandı
23:33   Hisarcıklıoğlu: "Piyasa dönmeye başladı ve gelecekten umutluyuz"
23:19   AFP'ye konuşan Türk yetkili: Türkiye'nin yakaladığı Bağdadi'nin eşi, DEAŞ'ın sırlarını verdi
23:00   Mevlid Kandili'nde camiler doldu taştı
22:13   Son dakika: Ordu'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
21:51   Yüzlerce kişiyi dolandıran 'Binbir Surat Bitcoin Safiye' tutuklandı
21:06   Bülent Arınç'ın damadına verilen beraat kararının gerekçesi açıklandı
22:26   Son dakika: Irak'ta ABD askeri üssüne 17 füze atıldı! Saldırı sonrası operasyon başlatıldı
20:20   Son Dakika: A Milli Takımımızın, İzlanda ve Andorra maçlarının kadrosu belli oldu!
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
15:00   Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! DEAŞ'lılar pazartesinden itibaren ülkelerine gönderilecek
8.11.2019 23:41:38