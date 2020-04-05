Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kırıkkale'de meydanlar 'güvercin'lere kaldı

Kırıkkale'de meydanlar 'güvercin'lere kaldı Kırıkkale'de cadde ve sokaklar ıssızlığa gömüldü Kırıkkale'de, Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle getirilen son yasaklarla birlikte insanların dışarı çıkmaması sonrasında meydanlar güvercinlere kaldı, cadde ve sokaklar ıssızlığa gömüldü.

05.04.2020 13:36 | Son Güncelleme: 05.04.2020 13:40
Kırıkkale 'de meydanlar 'güvercin'lere kaldı
Kırıkkale'de cadde ve sokaklar ıssızlığa gömüldü
KIRIKKALE - Kırıkkale'de, Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle getirilen son yasaklarla birlikte insanların dışarı çıkmaması sonrasında meydanlar güvercinlere kaldı, cadde ve sokaklar ıssızlığa gömüldü.
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan, Türkiye dahil birçok ülkede etkisini gösteren Korona virüs (Covid-19) salgının hızla yayılmasının ardından ülkede 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlar ile 20 yaş altı için sokağa çıkma yasağı getirildi. Tarihin en sakin günlerini yaşayan Kırıkkale'de vatandaşlar uyarıları dinleyerek evlerinden dışarı çıkmıyor. Son yasaklarla birlikte kentin en işlek caddeleri ıssızlığa gömülürken meydanlar da güvercinlere kaldı. Kırıkkale Valiliği tarafından sosyal medyadan yapılan paylaşımda da, "Meydan güvercinlere kaldı. Onların da bu durumdan memnun olmadığı belli. Elbette bu meydanlar yine cıvıl cıvıl olacak. Yalnızca biraz sabır" ifadelerine yer verildi.
Kent genelinde polis, bekçi ve zabıta ekiplerince, tüm kamuya açık mekanlarda kalabalık oluşturacak şekilde vatandaşların bulundurulmaması sağlanıyor. Sosyal mesafeye en az 3 adım olarak mutlaka riayet edilmesi için uygulamalar titizlikle yürütülüyor. Öte yandan önlem amaçlı dezenfeksiyon çalışmaları da kent genelinde devam ediyor. Kırıkkale’de meydanlar ’güvercin’lere kaldı

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Kırıkkale, Türkiye, Wuhan, Genel

Haberin Videosu :

Kırıkkale'de meydanlar 'güvercin'lere kaldı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› genel ››Kırıkkale'de meydanlar 'güvercin'lere kaldı - Haberler

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

15:06: Antalya'da seralardaki hasar günün ağarması ile ortaya çıktı - Haberler 15:05: Bismil'de korona virüs denetimi - Haberler 15:04: Horoz dövüştürüp sosyal mesafe kuralına uymadılar, 48 bin 125 lira ceza yediler - Haberler 15:04: Sağlık çalışanlarının Kovid-19'dan korunmasına yönelik öneriler - Haberler 15:03: Pazarcı esnafına maske ve eldiven dağıtıldı - Haberler 14:47: 'Koronavirüsün tedavisinde en etkili ilaç' Türkiye'de üretilmeye başlandı 14:47: 'Koronavirüsün tedavisinde en etkili ilaç' Türkiye'de üretilmeye başlandı - Haberler 14:14: Salgının vahametini ortaya koyan rapor: Türkiye'de 60 yaş altı ölümlerin oranı, dünyadakinden 9 kat fazla - Haberler 11:49: Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 1344 insan hayatını kaybetti - Haberler 10:51: Salgının çaresizliğini en iyi anlatan karar! Dünyanın en büyük AVM'si hastaneye dönüştürüldü - Haberler 10:00: Koronavirisün iki yeni belirtisi ortaya çıktı: Tat alma ve koku kaybı - Haberler 08:10: Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi