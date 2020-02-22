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Kırıkkale'de Millet Kütüphanesi hizmete girdi

Kırıkkale'de hizmete açılan Yenimahalle Millet Kütüphanesi, ilk gün ziyaretçi akınına uğradı.

22.02.2020 14:43 | Son Güncelleme: 22.02.2020 14:43Kırıkkale'de Millet Kütüphanesi hizmete girdi
'de hizmete açılan Millet Kütüphanesi, ilk gün ziyaretçi akınına uğradı.

Kırıkkale'de mevcut kütüphanenin fiziki durum itibariyle yetersiz kalması nedeniyle, özellikle sınavlara hazırlanan öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için açılan Yenimahalle Millet Kütüphanesi hizmete açıldı. Kütüphanede incelemelerde bulunan Vali Yunus Sezer, kütüphanenin hayırlı olması temennisinde bulunarak öğrencilere başarılar diledi. Öğrenciler, Vali Sezer ile birlikte kütüphane binasını gezdi ve kitapları inceledi.

2 bin eserin bulunduğu kütüphanede satranç, bilgisayar ve öğrenciler için ders çalışma alanları bulunuyor.

İncelemelerde İl Kültür ve Turizm Müdürü vekili Aydın Demiröz, Kütüphane Müdürü Zeliha Atay ve ilgili görevliler hazır bulundu. - KIRIKKALE

Yenimahalle, Kırıkkale, Güncel

Kaynak: İHA

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