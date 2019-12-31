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Kırıkkale'de narkotik polisinden 'sokak denetimi'

Kırıkkale'de yeni yıl öncesi narkotik polisi öncülüğünde "sokak denetimleri" gerçekleştirildi.

31.12.2019 17:12 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:06 Kırıkkale'de narkotik polisinden 'sokak denetimi'
Kırıkkale'de yeni yıl öncesi narkotik polisi öncülüğünde "sokak denetimleri" gerçekleştirildi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde farklı birimlerinde destek verdiği il merkezinde "sokak denetimleri" gerçekleştirildi. Sokakta durdurulan şüpheli şahıslar ile kahvehanelerde ki şahısların kimlik kontrolleri ile üst aramaları yapıldı.

Vatandaşların huzurlu ve güvenli şekilde yılbaşını geçirmeleri için denetimlerin devam edileceği öğrenildi. - KIRIKKALE

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Kaynak: İHA

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