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Kırıkkale'de 'Nitelikli Yağma' operasyonu: 2 tutuklama

Kırıkkale KOM polisince düzenlenen 'nitelikli yağma' operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

14.03.2020 10:58 | Son Güncelleme: 14.03.2020 10:58
Kırıkkale'de 'Nitelikli Yağma' operasyonu: 2 tutuklama
Kırıkkale KOM polisince düzenlenen 'nitelikli yağma' operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, iş insanlarını tehdit ederek kazanç sağlayan şahıslara yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon başlatıldı. KOM polisince bir süredir yapılan teknik ve fiziki takip sonucun "nitelikli yağma" suçunu işledikleri öne sürülen H.İ. ve T.Ö. Kırıkkale'de, İ.K. ise Ankara'da gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ruhsatsız otomatik tabanca, 5 şarjör ve 277 mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.İ. ve T.Ö. nöbetçi mahkemece tutuklandı, İ.K. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Kırıkkale, 3. Sayfa

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