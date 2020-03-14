Kırıkkale'de 'Nitelikli Yağma' operasyonu: 2 tutuklama
Kırıkkale KOM polisince düzenlenen 'nitelikli yağma' operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
14.03.2020 10:58 | Son Güncelleme: 14.03.2020 10:58
Kırıkkale KOM polisince düzenlenen 'nitelikli yağma' operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, iş insanlarını tehdit ederek kazanç sağlayan şahıslara yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon başlatıldı. KOM polisince bir süredir yapılan teknik ve fiziki takip sonucun "nitelikli yağma" suçunu işledikleri öne sürülen H.İ. ve T.Ö. Kırıkkale'de, İ.K. ise Ankara'da gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ruhsatsız otomatik tabanca, 5 şarjör ve 277 mermi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.İ. ve T.Ö. nöbetçi mahkemece tutuklandı, İ.K. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - KIRIKKALE
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, iş insanlarını tehdit ederek kazanç sağlayan şahıslara yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon başlatıldı. KOM polisince bir süredir yapılan teknik ve fiziki takip sonucun "nitelikli yağma" suçunu işledikleri öne sürülen H.İ. ve T.Ö. Kırıkkale'de, İ.K. ise Ankara'da gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ruhsatsız otomatik tabanca, 5 şarjör ve 277 mermi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.İ. ve T.Ö. nöbetçi mahkemece tutuklandı, İ.K. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - KIRIKKALE
Kaynak: İHA
Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Kırıkkale, 3. Sayfa
Yorumlar
Manşet
Haberler
Haberler
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı
Haberler
Hazar Ergüçlü, Hakan Muhafız dizisinde Taner Ölmez'le olan sevişme sahneleri hakkında konuştu
Haberler
Elazığ depreminde hasar gören evde 700 yıllık 3 küp bulundu
Haberler
Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik'te 5 kişide koronavirüs vakası görüldü
Haberler
Son dakika: Irak'ta yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 10'a yükseldi
Haberler
Koronavirüs doğal sabun satışlarını arttırdı