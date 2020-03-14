Kırıkkale'de nitelikli yağma operasyonunda yakalanan iki zanlı tutuklandı
Kırıkkale'de düzenlenen nitelikli yağma operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
14.03.2020 10:08 | Son Güncelleme: 14.03.2020 10:26
Kırıkkale 'de düzenlenen nitelikli yağma operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, bazı iş insanlarını tehdit ederek kazanç sağlamak amacıyla "nitelikli yağma" suçunu işledikleri öne sürülen T.Ö. ve H.İ. Kırıkkale'de, İ.K. Ankara'da yakalandı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ruhsatsız otomatik tabanca, 5 şarjör, 277 mermi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan T.Ö. ve H.İ. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, İ.K. ise adli kontrol şartı ile salıverildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, bazı iş insanlarını tehdit ederek kazanç sağlamak amacıyla "nitelikli yağma" suçunu işledikleri öne sürülen T.Ö. ve H.İ. Kırıkkale'de, İ.K. Ankara'da yakalandı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ruhsatsız otomatik tabanca, 5 şarjör, 277 mermi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan T.Ö. ve H.İ. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, İ.K. ise adli kontrol şartı ile salıverildi.
Kaynak: AA
Manşet
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