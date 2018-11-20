20 Kasım 2018 Salı 12:55



20 Kasım 2018 Salı 12:55

Kırıkkale'de öğrencilere bilinçli sosyal medya kullanma eğitimi verildi"Yeni Medya ve Medya Okuryazarlığı Projesi"KIRIKKALE - Kırıkkale'de "Yeni Medya ve Medya Okuryazarlığı" adı altında 100 rehber öğretmeninin görev aldığı projede, 400 öğrenci eğitim gördü. Eğitim sonunda öğrencilere çeşitli edebiyat kitapları dağıtıldı. Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi tarafından organize edilen, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından hibelendirilen, KOP Okuyor Projesi kapsamında; Kırıkkale'de öğrencilerin eğitimden geçirilmesi, bilinçlendirilmesi, kontrollü medya kullanımının yaygınlaştırılması, medyanın gerçek dilinin öğretilmesi ve okuma alışkanlığı kazandırmayı amaçlayan "Yeni Medya ve Medya Okuryazarlığı" adı altında 100 rehber öğretmeninin görev aldığı projede, 400 öğrenci eğitim gördü. Proje sonunda Kırıkkale'de okuma kültürünün geliştirilebilmesi ve sosyal medyanın öğrenciler arasından daha az kullanmaları için farkındalık oluşturmak amacıyla proje eğitmen katılan öğrencilere Türk edebiyatı, dünya edebiyatı, şark edebiyatı gibi güncel eserlerinde olduğu kitaplar hediye edildi. Sosyal medya ile ilgili çeşitli sorular hazırlanarak il merkezindeki okullarda öğrencilere anket çalışması yapıldı. Öğrencilerin bilinçli sosyal medya kullanmasını sağlamak amacıyla hazırlanan el kitapçıkları dağıtıldı. Ayrıca proje için kısa bir tanıtım videosu da hazırlandı."Çocuklarımızı sosyal medya konusunda bilinçlendireceğiz"Öğrencilerin sosyal medyayı bilinçli kullanmaları ve daha çok kitap okumalarını sağlamak amacıyla projenin gerçekleştirildiğini ifade eden Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, "Çocuklarımızın özellikle medyada gerçek ve doğru nedir? Medyada kullanılan algı yöntemleri nelerdir? Medya insanları nasıl razı eder? Gençlerimizin, çocuklarımızı yanlış algıya, yanlış yönetmeye yönelik hamlelerin önüne geçmek, çocuklarımızın bu anlamda bilinçlendirmek için bir proje gerçekleştirdik" dedi."Sosyal medya ile ilgili anket çalışması yaptık"KOP Öğrenme Merkezinde ilk etapta 400 öğrenciye eğitim dile getiren Tüfekçi, sözlerine şu şekilde devam etti: "100 rehber öğretmenimiz ile sosyal medya okuryazarlığı, medya okuryazarlığı, yeni medya okuryazarlığı alanlarında bir eğitim gerçekleştirdik. Bu 100 tane rehber öğretmenimiz kendi okullarında da medya okuryazarlığı ile ilgili eğitimlerine devam edecek. Çocukların mesela sosyal medyayı kullanırken farklı yerlere girmesi yada yanlış yerlere girmesi, bilinçsizce kullanmış olduğu zararları en aza indirmek, hedefimiz bu. Yapmış olduğumuz çalışmalarda bunun farkına vardık. Çocuklar da bir bilinçsizlik var. Bilinçsiz bir sosyal medya kullanımı var. İnterneti de bilinçsiz kullanıyorlar. Hatta bununla ilgili ilimizde bir anket gerçekleştirdik. Kırıkkale'nin bir profilini ortaya çıkarttık. Çocuklarımıza sosyal medya ile ilgili çeşitli sorular çıkartarak, bir anket sonucunda bir yüzdelik dilim ortaya çıkarttık. Bu da bizim önümüzde projeksiyon oldu. Çalışmalarımızı daha kapsamlı hale getirdik.""Çocuklarımıza sosyal medya kullanma deme şansımız yok"Kırıkkale'de ilk defa öğrencilerin kullanabileceği sosyal medya okuryazarlığı ile ilgili bir broşür hazırlayıp dağıttıklarını ifade eden Tüfekçi, "Çocuklarımıza, okullarımıza, öğretmenlerimize, bu eğitime katılamayan öğrenci ve öğretmenlerimize bunu verdik. Okullarımız bu çerçevede çocuklarımızı yönlendiriyor. Şöyle bir gerçek var. Çocuklarımıza sosyal medyayı kullanma deme şansımız yok. Bizim interneti kullanma deme şansımız yok. Sadece şunu diyeceğiz: Biz eğitimciyiz, her alanda eğittiniz gibi çocuklarımız sosyal medyayı da kullanacaklar ama bilinçli kullanacaklar başta biz yöneticilerimiz" diye konuştu."Kursu tamamlayan öğrencilere kitap hediye ettik"İl Milli Eğitim Müdürü Tüfekçi sözlerini şöyle tamamladı: "KOP Ovası Kalkınma İdaresi Başkanlığının desteğiyle projenin yürütülüyor. Projenin sonunda daha da vurucu olsun, daha da anlamlı olsun diye öğrencilerime özellikle güncel eserlerden, sosyal medyayı kullanın derken bunun yanında da asıl amaç kitap okuma alışkanlığını da kazandırmak. Kitap okumanın da ne kadar önemli olduğunu çocuklarımıza vurgulamak adına projenin sonun da eğitim verdiğimiz çocuklarımızın tamamına Türk edebiyatı, dünya edebiyatı, şark edebiyatı gibi özellikle güncel eserlerinden de kitaplar hediye ettik. Çocuklar bundan ayrıca mutlu oldular. Sosyal medyayı kullanın ama bilinçli kullanın. Kitap okuyun, kitap okuyarak da kendinizi geliştirin şeklinde de tavsiyelerde bulunduk, değerlendirmelerde bulunduk çocuklarımıza."