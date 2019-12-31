Haberler » kultur-sanat » Kırıkkale'de öğrencinin hayvanlar için mama talebini belediye karşıladı - Haberler

Kırıkkale'de öğrencinin hayvanlar için mama talebini belediye karşıladı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, ilkokul öğrencisi Sernaz Melek Kalabak'ın talebi üzerine sokak hayvanlarını beslemeleri için öğrencilere mama dağıttı.

31.12.2019 16:18 | Son Güncelleme: 31.12.2019 16:36 Kırıkkale'de öğrencinin hayvanlar için mama talebini belediye karşıladı
'nin ilçesinde Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, ilkokul öğrencisi Sernaz Melek Kalabak'ın talebi üzerine sokak hayvanlarını beslemeleri için öğrencilere mama dağıttı.
TOKİ Şehit Piyade Onbaşı Murat Sıtkı İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Kalabak, ailesinin yardımıyla Yahşihan Belediyesi WhatsApp ihbar hattından sokak hayvanları için mama talebinde bulundu.
Öğrencinin talebine kayıtsız kalmayan Başkan Türkyılmaz, okulu ziyaret ederek öğrencilere sokak hayvanlarına vermeleri için kedi ve köpek maması dağıttı.
Türkyılmaz, "Öğrenciler, sokak hayvanlarına hem su hem de yemek verecekler. İlçemizde mutlu çocuklar, mutlu hayvanlar var diyeceğiz. Bugün yeni yıl hediyelerimizi çocuklarımızla sokak hayvanlarına bağışladık. Tüm Türkiye'den de bu duyarlılığı bekliyoruz." diye konuştu.
Sınıf öğretmeni Zekiye Uzanmaz da sokak hayvanlarını sevdiklerini belirterek, desteklerinden dolayı Türkyılmaz'a teşekkür etti.

Osman Türkyılmaz, Kırıkkale, Yahşihan, Kültür Sanat

Kaynak: AA

kultur-sanat

Son Dakika Haberleri

17:12   Karasu sahilinde erkek cesedi bulundu - Haberler
17:12   Kırıkkale'de narkotik polisinden 'sokak denetimi' - Haberler
17:09   Boşanmak üzere olduğu eşinin çalıştığı hastaneye gidip etrafa ateş açtı - Haberler
17:07   Hava Harp Okulu öğrencilerinin FETÖ'den yargılanmalarına devam edildi - Haberler
17:06   Yılbaşı öncesi alkol operasyonu - Haberler
16:38   Antalya'da su dolan alt geçitte araçlarıyla mahsur kalan karı- koca kurtarıldı - Haberler
16:32   Haşdi Şabi taraftarları ABD Büyükelçiliğini bastı! Amerikan askerleri böyle görüntülendi - Haberler
16:05   Kayseri'de plastik boru fabrikasında yangın çıktı - Haberler
15:30   Aydın'da 45 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 7 kişi yakalandı - Haberler
15:22   Son dakika: Trump, Irak'taki Amerikan Büyükelçiliği'ne yönelik saldırıyı İran'ın organize ettiğini savundu - Haberler
31.12.2019 17:28:19