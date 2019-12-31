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Kırıkkale'de öğrencinin hayvanlar için mama talebini belediye karşıladı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, ilkokul öğrencisi Sernaz Melek Kalabak'ın talebi üzerine sokak hayvanlarını beslemeleri için öğrencilere mama dağıttı.

31.12.2019 17:24 | Son Güncelleme: 31.12.2019 17:27
'nin ilçesinde Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, ilkokul öğrencisi Sernaz Melek Kalabak'ın talebi üzerine sokak hayvanlarını beslemeleri için öğrencilere mama dağıttı.
TOKİ Şehit Piyade Onbaşı Murat Sıtkı İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Kalabak, ailesinin yardımıyla Yahşihan Belediyesi WhatsApp ihbar hattından sokak hayvanları için mama talebinde bulundu.
Öğrencinin talebine kayıtsız kalmayan Başkan Türkyılmaz, okulu ziyaret ederek öğrencilere sokak hayvanlarına vermeleri için kedi ve köpek maması dağıttı.
Türkyılmaz, "Öğrenciler, sokak hayvanlarına hem su hem de yemek verecekler. İlçemizde mutlu çocuklar, mutlu hayvanlar var diyeceğiz. Bugün yeni yıl hediyelerimizi çocuklarımızla sokak hayvanlarına bağışladık. Tüm Türkiye'den de bu duyarlılığı bekliyoruz." diye konuştu.
Sınıf öğretmeni Zekiye Uzanmaz da sokak hayvanlarını sevdiklerini belirterek, desteklerinden dolayı Türkyılmaz'a teşekkür etti.
Kırıkkale'de öğrencinin hayvanlar için mama talebini belediye karşıladı

Osman Türkyılmaz, Kırıkkale, Yahşihan, Güncel

Kaynak: AA


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