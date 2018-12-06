Kırıkkale'de Okul Sporları Müsabakaları Başladı

06 Aralık 2018 Perşembe 13:41



06 Aralık 2018 Perşembe 13:41

Kırıkkale'de okullarda spor kültürü ile gençlik ve spor etkinliklerini yaygınlaştırmak ve geliştirmek amacı ile yapılan okul sporları Kırıkkale'de 2018-2019 yılı okul sporları müsabakaları başladı.Kırıkkale Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir yaptığı açıklamada, "İlimizin değişik yörelerinde imkanları kısıtlı olanlar ve ilgili spor dalında başarılı ve gelecek vadeden sporcu öğrencilerimiz önceliklerimizdir. Gençlerimizin boş zamanlarında daha etkin ve verimli geçirmelerini sağlamak, ülkemizi temsil edecek geleceğin sporcularının yetişmesinde ve müsabık sporcu olmaları bakımından çok önem arz etmektedir. Bu vesile ile okul sporlarına katılan tüm sporcularımıza, öğretmen ve idarecilerimize teşekkür ederim" dedi. - KIRIKKALE