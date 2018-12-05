Kırıkkale'de Oryantiring Yarışmaları

Okul Sporları faaliyet programı kapsamında yer alan gençler oryantiring yarışmaları yapıldı. Bahşılı Celal Bayar
Parkı'nda yapılan yarışmalara, genç erkek ve genç kız kategorilerinde toplam 75 sporcu katıldı.
Ödül töreninde konuşan Oryantiring Federasyon Kırıkkale
İl Temsilcisi İsmail Yahşi, amaçlarının sporun futbol, voleybol
, basketbol
gibi sadece takım sporlarından ibaret olmadığını göstermek olduğunu söyledi.
Oryantiring'in harita üzerindeki işaretli noktaları bularak en kısa sürede yarışmayı tamamlamayı esas alan bir spor olduğunu belirten Yahşi, dereceye giren sporcuların bölge müsabakalarında kenti temsil edeceklerini söyledi.
Müsabakalarda, genç erkeklerde Keskin
Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci, Kırıkkale Atatürk Anadolu Lisesi
ikinci, Beşir Atalay
Anadolu İmam Hatip Lisesi üçüncü, genç kızlarda Delice
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci, Şehit Alparslan Yazıcı Anadolu İmam Hatip Lisesi ikinci, Ahmet Sandalcı Anadolu Lisesi ise üçüncü oldu.
Kırıkkale
05 Aralık 2018 Çarşamba 17:41